El doloroso momento que atraviesa la familia Estevanez

En las últimas horas, Sol Estevanez compartió una emotiva publicación para despedir a su abuela Amanda, quien falleció tres días atrás a sus 94 años. "Desde que nací el 31 de agosto, no supe lo que era festejar un cumple sola, es que las dos nacimos un 31 de agosto. Recuerdo un día, con ese humor tuyo, me dijiste: 'Nena, desde que naciste me cag**** mi cumple'… pero luego me agregabas: 'me encanta que hayas nacido el mismo día que yo'", comenzó su mensaje junto a una serie de postales y videos.

Sol Estebanez despidió a su abuela en las redes

"Abu, Amanda, periquita, firulete, firu… te fuiste un invierno, pero con 20 grados y un sol enorme iluminándonos. Te dije todo en privado, juntitas como siempre charlábamos. Ahora no sé con quien voy a hablar todos los días del año, en cada tarde, en cualquier parte del mundo, siempre", continuó.

"¿Y ahora? Tengo grabada tu voz, tu amor y tus locuras. Y esos ojos celestes que solían mezclarse con el cielo. Deseo que estés en paz, esa que nos pediste este último tiempo, querías irte con el abuelo, que ya era hora y que lo extrañabas mucho, seguro ya están juntos y felices. No lo hagas renegar y portate bien, que sos brava y lo serás siempre. Te extraño. Te amo Abu Amanda. feliz viaje. Descansa en paz. 31/08/1926 20/07/2021 94 años", cerró.

Por su parte, Sebastián Estevanez aún no ha publicado nada para despedir a la mujer. La última publicación que tiene con su abuela en su cuenta de Instagram es de junio cuando le comunicó que iba a ser padre.