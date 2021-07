Jorge Rial compartió un avance de Argenzuela y lo fulminaron en la red

Jorge Rial compartió un posteo en su cuenta de Instagram para promocionar su nuevo programa, Argenzuela. El conductor vuelve de esta manera a los medios tras haber renunciado hace poco más de un mes a TV Nostra (América). Sin embargo, lejos del entusiasmo con el que se lo ve en el video que posteó en la red, los usuarios tuvieron una fuerte reacción y lo fulminaron con filosos comentarios.

Este miércoles se conoció el nombre y algunos detalles Argenzuela, la propuesta con la que Rial desembarca en Radio 10 junto a un equipo de panelistas.

"Volver a la radio es una de las cosas más lindas que me pueden pasar. Viví la gloria del nacimiento de @radio10 a fines de los 90 y me divertí como loco en la mañana de @radiolared con Ciudad GotiK. Entrevisté a todos. Artistas, políticos y deportistas. Hasta un día, enojado por las preguntas, Hugo Chávez me mandaba a la mierd* al aire. Magia es la palabra que define la radio", comentó el conductor.

Finalmente, Jorge Rial expresó: "Y magia es lo que voy a buscar y recuperar a partir del lunes que viene a partir de las 17.30. Otra vez en @radio10. Y soy feliz. Ojalá me puedan acompañar. A mi y a un gran equipo que vamos a intentar informarlos y divertirlos cuando vuelvan a su casa. Los espero el lunes 5 de julio, a partir de las 17.30 y hasta las 20, en @radio10. ¿Cómo nos vamos a llamar? Argenzuela, ese país extraño que alguien inventó y que ahora tendrá su propio programa. Solo en Argentina pasan esas cosas. Nos vemos!!!! #radio #radio10 #argenzuela".

Con un arsenal de comentarios negativos, los usuarios se despacharon con lapidarios comentarios en el posteo en cuestión: "Ahora choca el Falcón", "Infumable, panqueque, ni el loro te va a escuchar", "¿Vas a competir con Leuco? Te va a hacer mie...", "No pienso escucharte", "¿En serio hay gente que escucha a este impresentable?"; fueron algunos de los mensajes que estallaron en la red.