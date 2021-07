El polémico nombre que tendrá el nuevo programa de Jorge Rial

Este martes, trascendió que Jorge Rial firmó contrato con Radio 10 y volverá a la conducción tras su renuncia al fallido ciclo TV Nostra (América). El programa estaría comenzando en las próximas semana y la franja diaria de la tarde de lunes a viernes, de 17:30 a 20.

Sin embargo, lo que más llama la atención es el polémico nombre elegido para el envío que marca el regreso de Rial a los medios: "Argenzuela". Se trata de un término frecuentemente utilizado en el discurso en contra del Gobierno y que recientemente cobró relevancia cuando Susana Giménez lo utilizó en una entrevista.

"No me dan ganas de volver a Argentina. No voy a volver en 'Argenzuela'. Trabajé mucho en Venezuela y se me caen las lágrimas... La gente esta deprimida, no hay laburo y el trabajo es lo principal", sostuvo la diva en diálogo con Jonatan Viale en referencia a las restricciones impuestas en nuestro país y la actual crisis económica.

De esta manera, Jorge Rial logrará contratar su anhelo de dedicarse al periodismo de actualidad y debate político, que era justamente el objetivo de la fallida propuesta televisiva que quedó trunca. En cuanto a los panelistas, los nombres confirmados son los siguientes: Sofía Caram (política y judiciales), Elio Rossi (deportes), Ezequiel López (humor), Andrés Lerner (economía), Belén Castellino (locución) y la participación del abogado Miguel Ángel Pierri.