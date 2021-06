Alex Caniggia, durísimo contra MasterChef Celebrity: "Ustedes sin mí no existen"

Alex Caniggia sigue dando de qué hablar aunque ya no forme parte de la competencia en MasterChef Celebrity. Tras ser descalificado del reality culinario de Telefe el día domingo (por no haberse presentado a grabar la gala de eliminación) el mediático reapareció para defender a su hermana, Charlotte Caniggia, luego del fuerte cruce que tuvo con Pampita en La Academia de ShowMatch.

"Me contaron que la mucama discutió con mi hermana. Pobre mina, veo que la herida de los cuernos no le sana. Te recomiendo un buen psicólogo, si queres pampeana. Mejorate, sino la China vuelve y a tu marido te lo afana", escribió Alex.

Tras las repercusiones negativas de su mensaje, Alex decidió eliminar el tuit. Pero no todo quedó ahí. Lugo de borrar el mensaje contra la jurado de ShowMatch, decidió publicar otro. Esta vez apuntando al certamen culinario.

"A lo que dicen que me echaron, me dan pena. Soy el puto amo, a mi nadie me ordena. Hago lo que quiero en esta cuarentena. Ustedes sin mí no existen, soplenme la quena", escribió Alex y volvió a encender la polémica.

Recordemos que el hijo de Mariana Nannis y el Pájaro Caniggia fue eliminado luego de una noche de fracasos en MasterChef. Ninguno de los participantes había logrado sorprender al jurado, por lo que cualquiera de ellos podría haber abandonado el certamen. Pero el jurado (integrado por Germán Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular) decidió que la irresponsabilidad de Alex merecía su castigo.