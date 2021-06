Masterchef Celebrity: la picante publicación de Mariana Nannis tras la salida de Alex Caniggia

El alejamiento de Alex Caniggia de Masterchef Celebrity tuvo varias versiones. Desde que se había peleado con el jurado, pasando por que estaba cansado del certamen o que le había exigido a la producción ser el ganador de la competencia.

Finalmente, el pasado domingo se emitió el programa en el que el mediático quedó eliminado. Mientras el programa salía al aire por Telefe, Alex realizó un vivo en Twitch donde disparó: "La cocina, ya no va. No va más la cocina. Bien por el culo (SIC) la cocina", exclamó. "Renuncié. Dije: ‘¡A la mierda la cocina!’", lanzó.

Pero si faltaba algo, fue Mariana Nannis quien reapareció para defender a su hijo y lo hizo a través de sus redes sociales. "Alex no perdió Masterchef, Masterchef perdió a Alex", escribió con un compilado de fotos.

"Falta Alex hoy, que no ha llegado por cuestiones personales, así que veremos cómo continúa esta gala de eliminación. Vamos a ver qué decisión toma el jurado, pero mientras tanto vamos a continuar como si nada hubiese pasado", anunció Santiago Del Moro al inicio de la gala de eliminación.

"El cocinero que abandona las cocinas de Masterchef Celebrity es Alex Caniggia", anunció Betular y sorprendió a los presentes. "Para aclarar nuestra posición, Alex no se presentó y no hay ninguna causa que justifique como en otros casos que él no esté acá con nosotros. Nos parece que como jurados teníamos que tomar una decisión y lo más lógico que sea quien no se presenta, sin causa, tiene que abandonar el certamen", acotó Martitegui.