MasterChef Celebrity: la promo engañosa de Telefe que desató la furia en las redes

Finalmente este domingo se develará el misterio sobre Alex Caniggia y su continuidad en MasterChef Celebrity. Tendremos que esperar hasta la gala de eliminación para saber si fue expulsado o renunció al certamen culinario de Telefe. Lo que sí ya está confirmado es que el mediático no estará presente.

De esta manera, su última participación en el reality fue la de anoche. Con un jurado que lo destrozó en la devolución, muchos consideran que la decisión que tomó fue a partir de su pésima performance de anoche.

Pero, la polémica se desató en las redes unos minutos después de terminada la emisión de este viernes. Santiago del Moro compartió un video en su cuenta de Twitter en donde se puede ver una promo adelanto de lo que ocurrirá el domingo.

Allí, Caniggia aparece. Rápidamente, los usuarios descubrieron que se trata de una imagen de archivo que fue insertada en la promoción. Es que en los paneos generales originales es evidente que el mediático no está. La única imagen que aparece de él ya fue emitida: tiene el mismo look que ya utilizó el pasado 23 de mayo y en Twitter no le dejaron pasar el engaño de Telefe.