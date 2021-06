MasterChef Celebrity: Germán Martitegui se cansó de Alex Caniggia

Anoche, Masterchef Celebrity tuvo un programa especial. Corrido para el viernes por el partido de fútbol de la Selección Argentina, fue el primer envío luego de conocerse la sanción que recibió Claudia Fontán.

Sin embargo, el habitual choque entre Germán Martitegui y Alex Caniggia sigue a la orden del día. En esta oportunidad, desde el arranque comenzaron a llevarse mal. Primero el chef se acercó a la estación del participante. "Ah, un zapallo relleno vas a hacer. Qué interesante", comentó con ironía. Ahí fue cuando le sugirió abandonar su idea y cambiarla por un salpicón de carne, pero El Emperador decidió no prestarle atención al consejo. "Hago lo que se me canta, como en mi vida normal", comentó. "Chau, Chuchi", se despidió Germán a modo de provocación, con el apodo que le puso Sol Pérez y que Alex aborrece. "¿Cómo me van a decir Chuchi? Es nombre de perro".

Finalmente el mediático presentó una calabaza rellena de carne, berenjena y batata, con una crema de huevos revueltos y queso. "¿Vos te acordás que pasé por tu mesada y te dije que no hagas una calabaza rellena porque iba a ser horrible?", le preguntó Martitegui. "Está rica, muy rica. Solo querés llevarme la contra", se defendió Alex.

"A simple vista, esto es lo más parecido a un retroceso en tu carrera gastronómica", evaluó el jurado. "No escuchás, hacés lo que querés. El único día que me escuchás, es el domingo. Es de las peores cosas que hiciste, es de dudosa procedencia. Parece que procesaste todo lo que te sobraba de la heladera", señaló.

Recordemos que aunque todavía no está claro si Alex renunció, fue descalificado o continúa en la competencia, lo cierto es que el participante tendrá que ir a la gala de eliminación una vez más. Esta vez, se medirá ante Sol Pérez, Cande Vetrano, María O’Donnell, Gastón Dalmau y Claudia Fontán y uno de ellos se irá de la competencia.