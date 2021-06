MasterChef Celebrity: la durísima sanción que recibió Claudia Fontán

Finalmente, el jurado de Masterchef Celebrity decidió sancionar duramente a Claudia Fontán por haber utilizado una preparación que se le volcó en el piso en la gala del martes. Recordemos que si bien las cámaras habían capturado el momento en el que la actriz cometió el error, ella se encargó de negarlo de forma rotunda, algo que por supuesto agravó aun más la situación.

"Gunda, ayer no probé tu torta, vi como el toffee se había caído al piso. Vimos el programa y está confirmado que ese toffee está en tu tarta. Estas cosas no son aceptables en esta competencia, porque un cocinero nunca puede utilizar algo que estaba en el piso en algo que después le vaya a dar a un comensal para comer", comenzó diciendo Damián Betular.

"Lo que más me mortifica es haber tenido la posibilidad de reconocerlo y no sé por qué dije que no lo había puesto", reconoció la actriz con lágrimas en los ojos. "Eso es lo que me genera mucha angustia y mucha vergüenza", agregó sumamente conmovida.

"Claudia, esta sociedad está construida para que fomentes las negaciones en todo nivel, pero este jurado va a tomar cartas en el asunto", comentó Donato de Santis. Por su parte, Germán Martitegui le recordó. "En una cocina hay una estructura que se basa en la confianza. Yo como jefe de cocina tengo que tener confianza ciega en la gente que está abajo mío de que si le pasa algo como lo que te pasó a vos, no lo van a poner en el plato".

Pero la participante tuvo que esperar hasta el final del programa para conocer la sentencia final del jurado. Mientras tanto, el nuevo desafío que tenía delante consistió en elaborar dos platos inspirados en la cocina belga. El primer ganador fue Gastón Dalmau, que se hizo acreedor a una medalla además del pasaje directo al balcón. La segunda estrella quedó entre la Gunda y María O'Donnell.

"El mejor plato de la noche es el de Gunda", anunció Betular. Pero faltaba el veredicto. Si bien su plato fue el mejor de la noche, la estrella quedó en manos de O'Donnell. "Tenés el mejor plato, pero hoy no vas a ganar la estrella y tampoco vas a ganar estrellas en lo que queda de la semana, ni nunca más. Aunque cocines el mejor plato, vas a tener que estar todos los domingos (día de eliminación) hasta dónde llegues. Gracias", concluyó.

Por su parte, la actriz aceptó el veredicto "Quedé a disposición de lo que decida el jurado y estoy completamente de acuerdo".