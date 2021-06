Estos son los esperados estrenos de Paramount+ para junio de 2021

Las opciones de entretenimiento para permanecer en casa se continúan actualizando. La plataforma Paramount+ acaba de anunciar el listado completo de las atractivas propuestas que tiene programado para el mes de junio.

La importante plataforma de streaming que debutó en nuestro país el 4 de marzo, ofrece contenido exclusivo para todas las audiencias, desde películas de drama y acción con las personalidades más reconocidas de Hollywood. Este contenido original se suma a la gran oferta de contenidos que ofrece la plataforma de streaming premium, como The Handmaid's Tale, No Activity, Strange Angel, Two Weeks to Live, Yellowstone, Killing Eve, Your Honor, y los formatos globales de MTV y Comedy Central.

Series

Dentro de la plataforma se puede encontrar una amplia oferta de series con reconocidos títulos como The Handmaids Tale, Yellowstone, Your Honor y City on a Hill y contenidos que van desde las comedias como The Office hasta dramas, cómo Dexter. A este catálogo se le suman 3 series nuevas: Interrogation, Nurse Jackie y House of Lies.

Nurse Jackie

La enfermera de urgencias Jackie Peyton hace todo lo posible para ofrecer a sus pacientes la mejor atención posible mientras navega las aguas de un sistema de salud que se desmorona. Pero ella tiene un secreto que cada vez es más difícil ocultar. Nurse Jackie es una serie dramática de humor negro, creada por Evan Dunsky, Liz Brixius, Linda Wallem y protagonizada por la multipremiada actriz Edie Falco, Eve Best, Peter Facinelli y Merritt Wever.

Interrogation

Basada en una historia real que abarcó más de 30 años de investigación, un joven es acusado y condenado por asesinar brutalmente a su madre. Interrogation es una serie de televisión estadounidense de drama criminal real, estrenada en 2020, creada por Anders Weidemann y John Mankiewicz, protagonizada por Kyle Gallner, Peter Sarsgaard, Kodi Smit-McPhee y Ellen Humphreys.

House of Lies

El consultor Marty Kaan y su equipo de colegas, encantan de forma petulante a los grandes ejecutivos de corporaciones, sin sospechar que el equipo lo único que quiere es cerrar grandes negocios, en el que los ejecutivos tendrán que gastar una fortuna por los servicios de Kaan y su equipo. House of Lies es una serie de comedia creada por Matthew Carnahan y protagonizada por Don Cheadle, Kristen Bell, Ben Schwartz y Josh Lawson.

Películas

Paramount+ ofrece un extenso catálogo de películas como, Capitan Phillips, La guerra de los mundos, Passengers, Baby Driver, Atrapame si puedes, Arrival, entre otras. Este mes se incorporan a la plataforma tres imperdibles películas con actores premiados y tramas atrapantes: Ordinary Love, 10 Minutes Gone y The Hitman's Bodyguard.

Ordinary Love

Ambientado en Irlanda. Joan y Tom -un veterano matrimonio- se enfrentan a un gran reto cuando a ella le diagnostican cáncer de mama. Ordinary Love es una película de drama romántico dirigida por Lisa Barros D'Sa y Glenn Leyburn, a partir de un guión de Owen McCafferty. Está protagonizada por Liam Neeson y Lesley Manville.

The Hitman's Bodyguard

El mejor guardaespaldas del mundo tiene un nuevo cliente, un sicario que debe testificar en la Corte Penal Internacional. Deben dejar de lado sus diferencias y trabajar juntos para llegar al juicio a tiempo.The Hitman's Bodyguard es una buddy film de acción y comedia dirigida por Patrick Hughes y protagonizada por Ryan Reynolds, Samuel Jackson, Gary Oldman y Salma Hayek.

10 Minutes Gone

Incapaz de recordar qué pasó durante los diez minutos que duró el asalto a un banco que le costó la vida a su hermano, Frank está dispuesto a cualquier cosa para que alguien le explique qué sucedió y quién es el responsable de la tragedia. 10 Minutes Gone es un thriller de acción estrenado en 2019, dirigido por Brian A. Miller y protagonizado por Bruce Willis, Michael Chiklis y Meadow Williams.

Infantiles

Paramount+, se destaca por tener un amplio contenido infantil con sus marcas aliadas Nickelodeon y Nick Jr., plataformas que por mucho tiempo han sido el estandarte de oro en el entretenimiento para niños. Este variado y divertido catálogo incluye seis temporadas de PAW Patrol: Patrulla de Cachorros, además de Las Pistas de Blue, Dora la Exploradora, el más reciente lanzamiento para toda la familia: Los Astronautas, entre otros.

Paw Patrol

La heroica manada de cachorros -Chase, Marshall, Rubble, Skye, Rocky, Zuma, Everest, y el súper poderoso Tracker- cree que "ningún trabajo es demasiado grande, ningún cachorro es demasiado pequeño y, trabajan juntos para proteger a la comunidad.