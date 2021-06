Viviana Canosa estalló contra el lenguaje inclusivo: "Es para la..."

Este domingo, Laura Novoa desató polémica en el homenaje a los fallecidos por coronavirus al iniciar el acto saludando a "todos, todas y todes". Además, circularon versiones que indicaban el monto que habría cobrado la actriz por su participación, situación que derivó en que la artista saliera a aclarar cuánto percibió por su labor.

Y en esta jornada de lunes, en el marco del Día del Orgullo LGTBQI + y tras la sanción de la ley del cupo laboral travesti trans, Viviana Canosa lanzó una fuerte frase sobre el lenguaje inclusivo.

Sobre el acto en cuestión que fue desarrollado en el Centro Cultural Kirchner, la conductora expresó indignada: "No hagamos show, no hagamos circo. No hagamos puestas en escena. Todos los argentinos lamentamos profundamente todas las muertes. Dejemos de cobrar cada cosa y hagamos patria”.

Luego, cuando en su programa Viviana con Vos (A24) compartieron una encuesta en la que la mayoría se manifestói en contra del lenguaje inclusivo, Canosa sentenció sin filtro: "Déjense de joder con querer cambiar nuestro lenguaje. Cuando algo verdaderamente es importante, no podés hablar en inclusivo, ni siquiera te sale del alma. Es imposible, solo para la pelotud... Me hago cargo".