Laura Novoa reveló cuánto cobró por el homenaje a los muertos por coronavirus

Laura Novoa quedó en el centro de la polémica por su participación en el homenaje del Gobierno en memoria de los fallecidos por Covid-19. Este domingo trascendió en la red el exorbitante monto que habría cobrado la actriz por su labor en la conducción del tributo.

Para evittar malentendidos, la artista se encargó de enviarle un mensaje a Ángel de Brito. Allí Novoa aseguró: “Lo que me pagaron por la conducción del evento es el 10% de lo que se está diciendo”. De esta manera, informó que por su labor percibió una suma cercana a los 50.000 pesos.

Además, la intérprete había expresado a través de las redes sociales: "Lamentablemente me veo en la situación de aclarar que la cifra que están diciendo que cobré por el mismo es absurda y totalmente alejada de la realidad. El pago se realiza a través de la Asociación Argentina de Actores en donde pueden constatarlo. Me duele que estén diciendo cosas que no son verdad, pero sobre todo me duele que algunas personas mientan sobre cuestiones tan sensibles que deberían unirnos a todes".

Finalmente, Laura Novoa enfatizó: "Mi agradecimiento a todos los trabajadores esenciales, a los mensajes de amor y de respeto de la gente. Y, sobre todo, porque es lo más importante, mi acompañamiento a los familiares de los fallecidos en esta pandemia. Con la esperanza de que tanto dolor nos una y podamos construir una sociedad más justa".