Viviana Canosa lanzó una polémica frase y le dijeron de todo: "La mujer fue creada para..."

Viviana Canosa se caracteriza por no pasar desapercibida. En los últimos días por ejemplo, arremetió contra el presidente Alberto Fernández con un duro editorial en su programa Viviana con vos (A24), donde aseguró que mientras el país se desmorona el mandatario "pone Playboy TV".

Y ahora, con un polémica frase en Twitter se refirió al rol de la mujer en la sociedad. “Nuestra generación se está preocupando tanto por probar que una mujer puede hacer lo mismo que un hombre que está perdiendo lo que la hace única. La mujer no fue creada para hacer todo lo que hace el hombre, la mujer fue creada para hacer todo lo que un hombre no puede hacer”, escribió la conductora.

La reacción a su comentario no se hizo esperar y los usuarios en la red estallaron. "Yo revisaría la frase", “Dame un post más machista. No, no tanto”, y “La mujer fue creada para hacer lo que ella quiera, no lo que no puede hacer un hombre, un perro o un caballo”; fueron algunas de las respuestas que recibió Canosa por su planteo.

Recordemos que además de su presencia en los medios de comunicación, la periodista se está perfilando para desembarcar en la política. Es más, trascendió que recibió una propuesta de un especio cercano a Patricia Bullrich.