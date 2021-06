Revelan que Viviana Canosa recibió una propuesta de una agrupación cercana a Patricia Bullrich

Este martes en Los Ángeles de la Mañana (El Trece), el conductor Ángel de Brito aseguró que Viviana Canosa y Oscar Ruggeri fueron contactados por un partido cercano a Patricia Bullrich.

Sobre la respuesta que dio la periodista, el líder de LAM expresó: “Ella me confirmó que no para estas elecciones, pero sí tiene intenciones de presentarse en las próximas, para 2023, presentarse como candidata a diputada por CABA”.

Luego agregó: "La agrupación que está midiendo a estas dos personas es cercana a Patricia Bullrich”. De Brito también confirmó que su colega que giró del periodistmo de espectáculos al de actualidad política, ha recibido propuestas de otros espacios partidarios.

En LAM además comentaron que Canosa seguiría llevando adelante su labor en televisión además de su posible cargo político. La panelista Maite Peñoñori cuestionó esta dinámica por estar la conductora al frente de un "programa en donde baja línea y opina”.

Con respecto a Ruggeri, Ángel de Brito señaló: “Ayer lo llamé a Oscar, hablamos un rato, pero después cuando le pregunté no me contestó más. No sé si él se va a animará, por lo que lo conozco”.