La furiosa respuesta de Cande Tinelli contra la modelo británica que la denunció

Rebecca Fox acusó a Cande Tinelli en las redes sociales de plagiar su vida. La modelo e influencer británica compartió un duro descargo junto a un caudal de fotos que comprueban que la hija de Marcelo Tinelli le copia absolutamente todo.

"Desde 2016, ha clonado literalmente toda mi vida. Da miedo. Incluso copia hasta los detalles más pequeños como mis diseños de uñas. Cambios de color de pelo. Tatuajes. Incluso las mascotas. Yo tengo serpientes, ella tiene serpientes. Tengo un gatito de trapo, ella tiene un gatito de trapo. Es una mierd*", fue el tuit que Fox lanzó, convirtiendo en tendencia su nombre y el de Candelaria.

REBECCA FOX. FOTO INSTAGRAM @FOXILLAAX

Pero ahora fue Lele quien salió a responderle y fue contundente. Al respecto, escribió en una historia de Instagram: "Respondo a sus mensajes. No tengo tiempo para pelotude... y gente que quiere fama me aburre".

CANDE TINELLI. FOTO INSTAGRAM @CANDELARIATINELLI

"No copio a nadie, un put... tatuaje en la jeta que me lo volaría de lo pedor... que es. No iluminen a personas que están en la oscuridad. Solo pienso en la salud de mi mamá. Todo lo demás me parece realmente irrelevante", dijo la mediática en relación a su mamá, Soledad Aquino, quien hace días recibió un trasplante de hígado. Por último, concluyó: "La vida es la que sucede fuera de las redes sociales".