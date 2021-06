Gladys Florimonte destruyó a Cinthia Fernández: "Si es diputada, yo..."

Gladys Florimonte estuvo este sábado como invitada en La Noche de Mirtha (El Trece), la humorista estuvo en el centro de la escena en estos días al confesar la situación límite que está atravesando por la pandemia de coronavirus, llegando a afirmar que económicamente tiene lo justo para sobrevivir el día a día.

Más allá de mostrarse desencantada con la escena política actual, Florimonte se refirió a la candidatura de Cinthia Fernández como candidata a obtner una banca.

Además de la humorista, esutiveron en el ciclo que conduce Juana Viale, el Diputado Nacional, actual Presidente del Bloque UCR y del Interbloque Juntos por el Cambio. Mario Negri, el periodista y conductor Claudio Rígoli, la periodista Carolina Losada, quien dio detalles de su alejamiento de la televisión para incursionar en la política.

En un momento de la cena, la conductora Juana Viale enfatizó entre risas: "Todos los políticos, diputados, senadores tienen que meterse en el mundo de los artistas, y todos los artistas meterse en el mundo de la política. Y María Elena Walsh, ¡Presidenta!".

A lo que Florimonte reaccionó con sarcasmo: "Mirá a Cinthia Fernández, quiere ser diputada... Bueno, si Cinthia Fernández es diputada yo me voy del país, así te lo digo. Con eso ya estamos. No, dejémonos de joder… No sé, yo seré senadora".