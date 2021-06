Gladys Florimonte confesó el momento límite que está atravesando

Gladys Florimonte se sinceró el duro momento económico que atraviesa debido a la pandemia de coronavirus. La humorista está instalada en Córdoba desede agosto de 2020, y desde allí habló de su difícil situación.

En diálogo con Pronto, la artista aseguró: "Amo estar en Córdoba, acá tengo mi casa y tuve también que quedarme a arreglarla un poco porque los inquilinos anteriores no fueron muy cuidadosos. Se fueron y me quedé a arreglar todo. ¿Qué iba a hacer encerrada en el departamento de Buenos Aires? Para cagarme de hambre allá, prefiero cagarme de hambre acá y por lo menos tengo aire puro y libre"..

Sobre su situación económica, enfatizó: "La puedo pilotear pero porque hace tres años que no me tomo vacaciones. Y te digo que necesitaba un descanso pero no me tomé ni un solo día. Desde que laburé con (Jorge) Lanata para acá, ahorré todo lo que trabajé para este momento".

Así y todo, confesó que tuvo que desprenderse de algunas pertenencias. "Soy austera y tuve que vender un auto y una camioneta. Me tuve que achicar. Ahora ando en un autito de mierda pero no me importa eso porque cuando volvamos al ruedo y a la normalidad, con laburo sé que puedo volver a comprar una camioneta como la que tenía. No me calienta tener el mejor auto. Sale mucha guita el seguro del auto y la obra social; ya ahí tengo un gasto importante. Antes tenía seguros contra todo riesgo y ahora no tengo nada; tuve que bajar todo", admitió Florimonte.

Y agregó: "Tenía tres tarjetas, hoy tengo dos y estoy tratando de cancelar la segunda para quedarme solo con una. Tuve que pagar multas del auto, deudas y hoy tengo solo para sobrevivir. Vivo al día, pago la obra social y como. Nada más que eso porque no tengo lujos. Ni siquiera ropa me compro".