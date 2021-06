Confirman una sanción para Claudia Fontán: "Hoy habrá una resolución del jurado"

En una noche para el olvido en MasterChef Celebrity, los siete participantes que quedan en competencia tuvieron como desafío replicar una Banoffee Pie, un postre clásico británico. Aunque ninguno de los famosos logró cumplir con el desafío - es más, la estrella de la noche quedó vacante -, el jurado se sintió especialmente decepcionado por una actitud Claudia Fontán.

A minutos de concluir el tiempo, a La Gunda se le cayó al piso la bandeja con su preparación de tofi. A causa de un ataque de nervios, la concursante cometió dos errores fatales: primero, recogió del piso con las manos toda la salsa que pudo; el segundo, negárselo al jurado en el momento de la devolución.

Tras las fuertes repercusiones en redes sociales por lo sucedido, donde miles de usuarios salieron a exigir desde una sanción hasta la descalificación de la actriz, fue María O’Donnell quien lanzó una fuerte primicia esta mañana en su programa radial.

"No la castigaron. Yo me quedé esperando más", comentó la panelista Flora Alcorta tras el informe que prepararon en De Acá en Más, programa radial que conduce la periodista por Urbana Play.

Ahí fue cuando la conductora y participante del reality culinario lanzó un comentario que dejó a todos atónitos: "Tenés que esperar", disparó, para luego agregar: "Hay muchos que en redes sociales están preguntando si hay algún tipo de sanción. Estoy tratando de no spoilear, pero habrá hoy una resolución del jurado que se aboca a analizar esta situación. Algo va a pasar, no va a seguir de largo. Va a tener una consecuencia esta noche. No puedo decir más", finalizó O’Donnell.

¿Qué pasará con la participante?