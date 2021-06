La inesperada reacción de Jorge Rial contra Marina Calabró

Luego de lanzar la bomba de su alejamiento por un tiempo de la televisión, Jorge Rial volvió a ser noticia. Esta vez al protagonizar el primer escándalo por del final de TV Nostra por una inesperada reacción que tuvo el conductor con su ex compañera de programa Marina Calabró.

La ex panelista del programa de América había declarado en una entrevista con Fernanda Iglesias para La Nación que la molestia que sentía tras el abrupto desenlace del ciclo, lamentando la pérdida de su fuente de trabajo.

"Yo venía hablando bastante con Jorge por temas del programa y no tuve ningún indicio, ningún mensaje que pudiera hacerme prever este final", aseguró Marina, relatando que se enteró de la renuncia del presentador de televisión dos horas antes de la última salida al aire. Además, en su columna de Lanata sin filtro (Radio Mitre), Calabró sostuvo que ni Ángela Lerena, ni Diego Ramos ni ella merecían esa conclusión.

La respuesta del ex conductor de Intrusos no se hizo esperar, pero no vino con alguna declaración, sino a través de un contundente gesto en su cuenta de Instagram. Hasta el lunes 31 de mayo, Rial seguía a Calabró, pero casualmente, luego de esas declaraciones que hizo la panelista quedó a la vista que decidió dejar de ser uno de sus seguidores.

Esa reacción es sorpresiva además de escandalosa, dado que Rial había tenido elogios para la periodista en su último programa, que fue la primera convocada y además había sido su compañera durante varios años en Intrusos.