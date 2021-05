Romina Malaspina se defiende de las duras críticas: "No soy periodista, soy..."

Hace unos días, Romina Malaspina sorprendió a sus fans en la red con el anuncio de su alejamiento definitivo del periodismo para dedicarse a la música. “Llegó el día de cerrar una etapa muy importante de mi vida, que fue sin ninguna duda de gran crecimiento personal y profesional para mí. No es un adiós, es un hasta pronto, porque ahora es momento de encarar un nuevo gran proyecto en el cual vengo trabajando en silencio. Un gran sueño que tengo pendiente desde hace mucho tiempo y llegó el momento de darle color”, detalló al dejar su puesto de trabajo en Canal 26 y disponerse a presentar su primer single como cantante, titulado justamente “Color”.

La carrera de Malaspina al frente de un noticiero del mencionado canal duró menos de un año, y su breve paso le alcanzó para recibir duras crítcias por sus opiniones sobre temas sensibles como la pandemia de coronavirus, pero también los looks que usó la modelo para presentar noticias no escaparon a los comentarios más filosos.

Finalmente, y tras una polémica versión brindada en Los ángeles de la mañana (El Trece) sobre el final de Malaspina en el periodismo, Fernanda Iglesias entrevistó a la ex Gran Hermano en el programa radial Esto no es Hollywood, de FM 89.5.

“No soy periodista, soy presentadora de noticias. Jamás dije que lo fuera, pero igual me preparaba un montón, me lo tomaba en serio, todos los días entraba a los portales, miraba noticias de afuera, hice cursos de locución y periodismo, y camino al canal iba preparando la voz”, argumentó Malaspina.

Cuando Iglesias le preguntó por las versiones de que el canal había dado por terminado el contrato por una supuesta falta de profesionalismo, Romina desmintió tajante esos dichos. “Fue hermosa la salida, mis compañeros y las autoridades son como una gran familia, es verdad que hubo mensajes malintencionados, pero yo me fui por el tema del proyecto de la música, y en el futuro no descarto trabajar con ellos, me hubiese encantado tener otros ‘curritos’ el año pasado, porque en un año normal con la exposición que tuve podría haber hecho más”, dejando en claro que no llegaba tarde al canal como si dijo por tener otros "curritos".

Sobre su experiencia al frente de un noticiero, Malaspina finalizó: “Aprendí mucho ahí, y voy siempre para adelante, no me afectaron las críticas, yo no estaba buscando ser presentadora de noticias, lo tomé y agradezco, lo disfruté más de lo que pensaba”.