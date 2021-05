La furiosa reacción de Dalma Maradona tras ver llorar a Leopoldo Luque en televisión

Esta semana, Leopoldo Luque rompió el silencio. Primero lo hizo en Telefe Noticias y ayer viernes en una entrevista con Tomás Dente en Vino para vos. "No lo pude llorar o extrañar como uno puede extrañar a una persona que uno quiere mucho. Lo extraño, pero algunas situaciones hacen que uno tenga que ponerse una coraza y estar pensando en otra cosas", le dijo a Dente entre lágrimas el médico personal de Diego Maradona.

Como era de esperarse, las reacciones no tardaron en llegar. Dalma Maradona fue una de las que apuntó contra el doctor: "¿Cuándo termina el desfile mediático del cholulo de Luque????? La justicia no es la tele y tal como te lo dije, cada vez que aparezcas te voy a recordar quién sos y qué hiciste!", escribió este sábado en Instagram Stories.

Además, lo calificó de "Cholulo, ineficiente y rata!". Y siguió con su descargo: "Mentiroso y mierda! Justificándote por falsificar una firma y no fuiste vos solo! No tenés vergüenza, HDP! En vez de hacerte el Superman, deberías haber dejado que a mi papá lo atendiera un profesional capacitado! Pero la fotito te encantaba, era más fuerte que vos".

En la una segunda publicación, la hermana de Gianinna remarcó: "Nunca voy a parar de escracharte! Por suerte solo hay audios tuyos hablando de mi, denigrándome y puteándome. Eso me da paz, de saber que nunca transé con vos ni te creí nada. Solo que la mafia que organizaron entre todos no me dejaba sacarte del medio. Y mirá que lo intenté, pero eran mil contra 2! Te vas a pudrir en la cárcel. Ir a la tele no te va a salvar de nada", dijo y cerró preguntándose: "¿TAN CHOLULO VAS A SER?".