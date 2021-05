Silvina Escudero posó con un pronunciado escote y elevó la temperatura de las redes 

Silvina Escudero sigue revolucionando las redes sociales con cada nuevo posteo. Ahora, fue el turno para tres imágenes donde se la puede ver luciendo un escotado vestido dorado.

"Para aprender a veces hay que caer", escribió al pie de las imágenes. Rápidamente la publicación consiguió superar los 17 mil "likes" en cuestión de horas, sumado a centenares de comentarios halagadores sobre su figura.

Recordemos que en las últimas semanas, comenzó a crecer el rumor de romance entre la bailarina y Mariano Martínez. El actor se encargó de aclarar los tantos a través de un contundente video. Luego, fue la morocha quien se refirió al tema en diálogo con un móvil de Intrusos.

"Estoy espléndida, estupenda. Y bien de amores. No estoy de novia pero sí conociendo a alguien que no es Mariano Martínez, con quien ni salí a tomar una taza de café", contó Silvina. Sin embargo, deslizó que el hombre con el que está saliendo tiene un parecido con el actor.

"Una no tiene que contar nada cuando todavía las cosas no están claras. En un mes les cuento pero no es Mariano. Antes de chapar con alguien quiero el hisopado negativo, el análisis de anticuerpos, todo. Soy re freak en eso y me cuido un montón", detalló. "Cuando me bajó la presión en el programa, hace algunas semanas, se dijo eso pero nada que ver".