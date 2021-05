Teto Medina rompió el silencio tras los rumores de una recaída en las adicciones

Hace unos días, corrió el rumor de un tenso episodio durante una charla de Teto Medina en un centro de recuperación. La versión indicaba que el presentador se había negado a realizarse un control. Finalmente, el propio protagonista decidió dar su versión de los hechos a través de la red.

“Muchas veces tuve que escuchar cosas que se decían sobre mí y que no eran ciertas. Al principio sufría mucho porque sentía que tenía que salir a aclarar todo el tiempo que lo que se decía no era cierto. Desde que decidí cambiar mi vida y vivir una vida saludable y transmitir mi historia de recuperación para aquellos que lo necesitan, como alguna vez lo necesité yo, ya lo que se diga o deje de decir sobre mí no me importa”, comenzó Medina.

Luego agregó: “Solo yo sé el difícil camino que tuve que recorrer, y las luchas internas por las que pasé. Agradezco a Dios y todos los que me ayudaron a salir por tanto amor. A raíz de eso tomé el compromiso de ayudar a los que lo necesitan como lo hicieron conmigo. Lo que digan los demás no es importante para mí hoy, esas son las pruebas que Dios nos pone en el camino para ver si realmente estamos comprometidos con nuestra recuperación. Diga lo que se diga, jamás me apartaré de este camino de sanidad y recuperación y jamás dejaré de transmitir mi mensaje de superación y motivación para aquellos que la están peleando. Sé que se puede. Gracias por leerme. Los quiero”.

En junio de 2019, Medina enfrentó una denuncia por abuso y violencia de género por parte de su expareja, Mónica Fernández, .Más tarde, la acusación fue retirada y el conductor ingresó a rehabilitación para tratar su adicción a las drogas. Además, Teto atravesó una profunda depresión de la que se repuso mediante terapia de grupo.