Horacio Cabak dejó al descubierto una situación íntima durante su paso por PH

Este sábado en la noche, Horacio Cabak estuvo como invitado a PH, Podemos Hablar (Telefe), allí el conductor se refirió a su actual situación sentimental y sorprendió al dejar al descubierto un momento íntimo. El panelista de Polémica en el bar (América) fue sin dudas uno de los talismanes para que Andy Kusnetzoff se imponga por una considerable diferencia sobre su principal competidora, Juana Viale.

El picante momento de Cabak se dio en la clásica sección de PH donde se realizan confesiones a oscuras. "Avancen al punto de encuentro quienes tuvieron sexo en las últimas 72 horas", lanzó Kusnetzoff. Fue entonces cuando Horacio dio un paso al frente.

Cuando la luz volvió al piso del estudio, Lizy Tagliani, comentó con picardía: "Yo escuché ruidos y bueno, si algún juez quiere actuar de oficio y venir a buscarme, yo escuché ruido de acá -señalando con el dedo para el lado de Cabak- cuando dijiste 'sexo en las 72 horas".

"No me queda claro, pero me gusta. Cuando lo escuché me dio mucha felicidad porque yo tengo mi propia conclusión", agregó Lizy en complicidad con Horacio.