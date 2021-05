Tras el escándalo, Horacio Cabak confesó cuál es su actual situación sentimental

A pesar de que Horacio Cabak obtuvo una medida cautelar para que no se hable de su vida íntima en los medios, el propio protagonista estuvo como invitado en el programa PH: Podemos Hablar (Telefe), donde los comensales generalmente revelan los rincones más privados de su vida.

Al referirse a su situación actual, luego de pasar por una sonada crisis de pareja, Cabak enfatizó: "Durante el fin de semana tuve la posibilidad abrazar a mis hijos, a mis tres hijos, que son mi orgullo obviamente, de hablar con ellos y abrazar a mi mujer. Y después de haber abrazado a los cuatro, solito, lloré como correspondía"..

Cuando Andy Kusnetzoff le preguntó si pudo recomponer su matrimonio, el invitado respondió: "Estamos reacomodándonos a todo lo que pasó, porque la verdad que todo lo que pasó en los medios hizo que un montón de cosas se movieran. No es que papá le iba a contar a los chicos qué había pasado sino también todo lo que se estaba diciendo y cómo contenías todo lo que se estaba diciendo y cómo los amigos reaccionaban a lo que se estaba diciendo. La justicia lo que determinó no es un bozal legal; mi vida privada es mi vida privada. No hay por qué involucrarse en la vida privada de una persona y encima si hay menores de edad."

Luego agregó: "Mi mujer le comentó algo a Angel de Brito. ¿Si se arrepintió? Cuando estás enojado, cuando estás afectado, cuando te pasa algo que sentís que te supera, es muy difícil decirle a una persona 'tendrías que haber reaccionado de esta manera' o 'esto se resuelve así. Tenés que estar ahí para saber cómo se reacciona o tenés que estar en mis zapatos para saber cómo se reacciona para saber cómo se reacciona después de todo lo que pasó".

Cuando Kusnetzoff le preguntó si se arrepentía de algo, Cabak aseguró: "Yo estaba muy tranquilo con mi conciencia. Tomé la decisión de no escuchar de no saber qué se dice... Sabía que se estaban diciendo boludeces. Pero cuando uno comete errores grandes o chicos tenés que reconocer tus errores. Por ahí lo que pasó es que hubo una novela en la que parecía que yo había hecho una cosa demencial de mi vida privada. Y en realidad, cualquier error que yo haya cometido tengo que buscar la forma de subsanarlo. Lo único que espero que mi vida de acá en más sea mejor de lo que venía siendo y mi mujer y mis hijos forman una parte imprescindible de esa vida que yo tengo".

Sobre el final de su descargo, Cabak expresó: "Lo único que me imagino es un futuro en mi casa con mi familia, con mis hijos".