Sepultaron a Jorge Rial en las redes tras anunciar que se vacunará en Miami

Jorge Rial se había mostrado muy crítico de todos los famosos que decidieron viajar a Estados Unidos a vacunarse contra el Covid-19. Hasta llegó a hablar de "privilegio de casta" cuando se conoció la noticia de que Nacho Viale había viajado a Miami para inocularse.

"Privilegio de casta. Su abuela esperó como cualquier mortal. Por eso Mirtha Legrand creó un imperio trabajando y se la admira", tuiteó el periodista en aquel momento.

También en su programa se jactaba de se decisión: "Me podría haber tomado un avión e ir hacer el tour vacunatorio a Miami, incluso en un avion privado, me lo ofrecieron. Hay una minoría que lo puede hacer. Yo tomé la decisión más pelotuda, la de la mayoría de la gente, que es esperar mi turno. Tengo 59 años, soy de riesgo pero no entro en la lista prioritaria de Argentina. Tomé la decisión de ser como la mayoría de la gente, puede sonar demagógico, pero es así".

Pero parece que el periodista cambió de opinión. Hace minutos confirmó desde su cuenta oficial de Twitter la noticia de que viajará a Miami a vacunarse.

"Efectivamente me voy a vacunar a Miami. La espera de un turno era larga y tediosa. Pero se bancaba. Incluso con el enojo de mi familia. Sin embargo la actitud soberbia de Zannini me hizo tomar una decisión que venía evitando: no dejar en manos de los políticos mi salud", comenzó diciendo el periodista.

Como era de esperarse, las repercusiones en las redes sociales no se hicieron esperar: