Fito Páez y Sofía Gala se mostraron juntos y Fabiana Cantilo rompió el silencio: "Le encantan las genias"

Tras meses de especulaciones y luego de que Fito Páez y Sofía Gala se mostraran juntos públicamente en la reciente entrega de una distinción a Moria Casán en el Palacio Libertad, Fabiana Cantilo decidió romper el silencio. Fiel a su estilo caótico, la cantante habló en Los Profesionales de Siempre y detonó una bomba mediática.

El disparador de la entrevista fue, justamente, la aparición pública de la flamante pareja en el homenaje a La One. Lejos de esquivar el tema, Cantilo fue directo al hueso: "Nos peleamos. Me dice, 'no hables de mi vida privada', que seguro que la otra le dijo algo." . Con esta contundente frase, la artista dejó las incógnitas sueltas ante un posible romance.

Embed - Fabiana Cantilo sorprendió al hablar de Fito Páez y Sofía Gala con fuertes confesiones: "Le encantan las genias"

Según relató Cantilo en medio de un divertido y eufórico ida y vuelta con el panel, el rosarino se comunicó con ella para hacerle un fuerte reclamo tras unas declaraciones previas que ella había hecho en el programa de Karina Mazzocco.

La tensión escaló a tal punto que la histórica corista de Charly García tomó una drástica decisión respecto a un compromiso que tenían por delante: "Resulta que yo había dicho una cosita (...) por lo cual, ojito, me retó. Odio que me reten. Él estaba invitado y lo desinvité. No puedo" , sentenció.

"Fito recibe órdenes"

sofia gala y fito paez en el homenaje a moria casan El cantante y la actriz, cada vez más cerca. RS Fotos

Fiel a su espontaneidad, Cantilo se animó a analizar el perfil de las mujeres que conquistan al autor de El amor después del amor. Lejos de criticar a Sofía Gala, se deshizo en elogios hacia ella y trazó un paralelismo con el resto de las históricas parejas del músico, incluyéndose a ella misma y a Cecilia Roth. "Es Gala, porque es una genia. A él le encantan las genias", afirmó con seguridad.

"Le encantan las genias, pero después se somete a ellas. Fito recibe órdenes", disparó Cantilo, desatando las risas en el estudio. Una revelación que deja la puerta abierta a blanquear el romance del año.