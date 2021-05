Tras denunciar "privilegio de casta", Jorge Rial viajará a Miami a vacunarse

Aunque se había mostrado muy crítico de todos los famosos que viajaron a para vacunarse, Jorge Rial finalmente confirmó que está a punto de volar hacia Estados Unidos para ser inoculado.

Hace minutos publicó un extenso comunicado donde informó los motivos de su cambio de opinión.

"Efectivamente me voy a vacunar a Miami. La espera de un turno era larga y tediosa. Pero se bancaba. Incluso con el enojo de mi familia. Sin embargo la actitud soberbia de Zannini me hizo tomar una decisión que venía evitando: no dejar en manos de los políticos mi salud", comenzó diciendo el periodista.

"Harto de ver cómo se vacunan personas no esenciales y amigos del poder, decidí escuchar las razones y pedidos de mi familia. Soy de riesgo y mi condición cardíaca haría difícil el tránsito de la enfermedad. Me cuide como pidieron. Me anote como pidieron. Espere cómo me pidieron", aclaró.

"Tuve la paciencia de millones de argentinos. Pero ver esa actitud miserable y los pedidos de mi familia terminaron de convencerme. No era lo que quería. Me negué hasta ahora, incluso con el enojo de mi familia. Lo peor es que nosotros tomamos estas decisiones con vergüenza", se defendió.

"Sentimos que es un privilegio. Ninguno de esos sentimientos los tienen los que tienen que dar el ejemplo. Ojalá las vacunas lleguen rápido y todos puedan evitar este virus maldito", concluyó.

La noticia llamó muchísimo la atención debido a que a comienzos de abril, cuando se conoció que Nacho Viale había viajado a Miami para vacunarse, el conductor de TV Nostra fue muy duro.

"Privilegio de casta. Su abuela esperó como cualquier mortal. Por eso Mirtha Legrand creó un imperio trabajando y se la admira", tuiteó el periodista en aquel momento.

Además, en su programa de televisión, había dicho: "Me podría haber tomado un avión e ir hacer el tour vacunatorio a Miami, incluso en un avion privado, me lo ofrecieron. Hay una minoría que lo puede hacer. Yo tomé la decisión más pelotuda, la de la mayoría de la gente, que es esperar mi turno. Tengo 59 años, soy de riesgo pero no entro (en la lista prioritaria de Argentina). Tomé la decisión de ser como la mayoría de la gente, puede sonar demagógico, pero es así".