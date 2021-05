Diego Brancatelli explicó por qué se internó en una clínica privada de CABA

Por complicaciones en su cuadro de coronavirus, Diego Brancatelli debió ser internado durante seis días por cursar una neumonía bilateral y pasó un difícil momento. Ahora, ya en casa completando la recuperación junto a su familia, el periodista se mantiene en contacto con sus seguidores a través de la red.

"Tengo 15 días de inyecciones por delante y me tengo que cuidar en mi casa. La falta de aire es tremendo, te cuesta hablar. Lo importante es estar bien de la cabeza, es el miedo que te agarra", detalló recientemente el panelista de Intratables (América) en una entrevista radial. Además, allí se refirió a un raro síntoma que atravesó durante el padecimiento de la enfermedad.

Frente a una consulta de un usuario, el periodista reveló cuántos kilos bajó durante la internación y el aislamiento. También hubo un seguidor que le hizo una particular observación: ¨No te sonó raro ir a un sanatorio de CABA? Con los hospitales de lujo que tenemos en provincia?¨.

Para aclarar los tantos, Brancatelli expresó: ¨Los primeros controles me los hice en el Evita Pueblo de Berazategui. Luego fui varias veces al Sanguinetti de Pilar (me hice 2 tomografías allí). Y al momento de la internación me había hecho la 3ra tomo en l Hospital de Capilla del Señor. Ahora, al decidir la internación ERA MI OBLIGACIÓN llamar a la prepaga y coordinar con ellos donde internarme. No puedo ni me pareció ético ocupar una cama de alguien que no tiene cobertura. QUEDA CLARO? Besitos¨.