La inesperada revancha de Jey Mammon contra Dady Brieva frente a cámaras

Hace unos días, Jey Mammon tuvo como invitado al humorista Dady Brieva en su programa Los Mammones (América TV). Allí protagonizó un tenso momento con su invitado, cuando el integrante de Midachi le preguntó: n el que cada invitado responde a la medianoche en un ping-pong veloz. El conductor anticipó que en el próximo bloque iban a cantar juntos, y la respuesta de Brieva no fue la esperada: “¿Por qué tocás el piano?”. Algo sorprendido, el conductor respondió: “Porque me gusta”. Y allí el actor insistió en tono incisivo: “¿Y por qué no aprendés?”. A lo que Jey respondió con un contundente: “Ah, además de humorista sos forro”.

Brieva en un momento intentó bajar el tono de su comentario: “Pero ¿te molestaste?”. “Sí, claro que me molestó y te lo estoy diciendo. ¡Toco bien el piano y me decís que toco mal!”, agregó Jey. “Lo que pasa es que yo a vos te tengo como a otra cosa… Como un comunicador que dice desde las tripas lo que siente”. Y el conductor retrucó: “Con el piano también se pueden decir muchas cosas”. Y ahí Dady volvió al ataque diciendo: “Hasta ahora no te vi”.

De manera inesperada, el conductor tuvo la chance de una inesperada revancha contra Brieva este miércoles por la noche cuando recibió como invitados al legendario ícono del rock nacional Moris y su hijo Antonio Birabent. “Es un honor que estén acá. Casi que me da vergüenza tocar el piano con ustedes”, comentó el líder de Los Mammones.

“¡Si vos tocás muy bien!”, enfatizó Moris. Mientras que Birabent coincidió con su padre: “Vimos los videos de YouTube antes de venir y me dice (señalando a su papá): ‘Toca muy bien el piano’”. Emocionado, Jey respondió: “Ay, ¡qué lindo que me digan eso!”. Luego, mirando a cámara disparó un mensaje dirigido a Brieva: “Me lo dijo Moris’, ¿sabés? O sea que…”.

