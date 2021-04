Después del felpudeo de Dady Brieva a Jey Mammon, Alfredo Casero irrumpió con una advertencia

Alfredo Casero se caracteriza por sus opiniones sin filtro y sus confrontaciones con referentes del kirchnerismo. El humorista ha lanzado en algunas oportunidades fuertes dichos hacia su colega Dady Brieva, quien es un acérrimo defensor del oficialismo. Pero en esta oportunidad, Casero se refirió al tenso cruce que protagonizó el integrante de Midachi con Jey Mammon hace algunos días en el programa Los Mammones (America Tv).

Recordemos que Dady le preguntó a Jey: “¿Por qué tocás el piano?”. A lo que el conductor respondió: “Porque me gusta”. El actor fue por más y lo felpudeó: “¿Y por qué no aprendés?”. Entonces, dibujando su mejor sonrisa, Mammon le lanzó: “Ah, además de humorista sos forro”.

Casero decidió tomar cartas en el asunto en este entuerto y lanzó a través de su cuenta una advertencia. “Me enteré que Dady Brieva maltrató y canchereó a Jey Mammon. Un error. Me encargaré”, escribió el ex Cha cha chá.

En 2020, Casero había afirmado categórico que “Brieva hace propaganda política porque quiere quedar bien con alguien. Yo no me encasillo, cuando te encasillás terminás siendo un Midachi”.