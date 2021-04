Los picantes mensajes de Horacio Cabak sobre sus amantes

Este miércoles, Denise Dumas reveló en Hay que ver (El Nueve) que Rocío Oliva sería la tercera en discordia en la separación de Horacio Cabak y su esposa. Frente a esta noticia, Jorge Rial lanzó un picante mensaje en su cuenta de Twitter.

"Me jodes que la tercera en discordia es ella??? Si el 10 se levanta, lo mata", comentó con sarcasmo el conductor de TV Nostra.

En la tarde del miércoles, Cabak le respondió a su colega. "Disfrutó el momento que yo estuve en terapia intensiva. Esa es la persona que está diciendo esto. No tengo nada que ver con Rocío Oliva. No tengo nada que ver con Jorge. Pero estar en terapia intensiva y enterarte que un colega está disfrutando el momento, no está bueno", sentenció contundente.

Luego, en el programa de Los Ángeles de la mañana, Ángel De Brito mostró al aire los chat que tuvo con Verónica Soldato, esposa del conductor. Si bien no se podía advertir mucho del contenido de la conversación, porque era un ida y vuelta de audios, un detalle no pasado por alto para muchos de los que estaban viendo las imágenes. Mientras se revelaba la conversación entre el periodista y la mujer, apareció una foto que podría tratarse de Mariana Brey, panelista de Los Ángeles de la Mañana.

Ahora, entre tantos nombres e idas y vueltas, Cabak tomó la decisión de expresar su bronca en las redes sociales. Fiel a su estilo. abordó el tema con mucha ironía.

"¿Te acostaste con....? No. Complete con el nombre que quiera. Copiar y pegar" y "Levante la mano quien supuestamente NO se acostó conmigo", fueron los dos tuits que el conductor publicó generando más escándalo del que hay.