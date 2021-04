Horacio Cabak habría sido echado de su casa y Ángel de Brito contó qué hará con los polémicos audios que tiene

El lunes, Ángel de Brito lanzó una bomba en Los ángeles de la mañana (El Trece) cuando contó que Verónica Soldato, acusó de infidelidad a su esposo de los últimos 27 años, Horacio Cabak. Luego, en la noche, el exmodelo rompió el silencio en Polémica en el bar (América), y en lo que asoma como una larga saga este martes el líder de LAM agregó detalles del escandaloso episodio que tuvo lugar cuando Soldato encontró varios mensajes comprometedores en un teléfono celular de Cabak. De Brito además aseguró que "hay una famosa" involucrada en esta polémica.

Según trascendió, la ruptura se está dando en tan malos términos que Cabak habría sido echado de su casa. Por otro lado, Ángel de Brito contó que tiene una gran cantidad de audios que le envió Soldato y también reveló que el integrante de Polémica en el Bar lo llamó personalmente por teléfono.

“Me llamó ayer a la tarde. No había visto el programa, sí los portales. No me hizo ninguna puntualización ni crítica, no me desmintió nada. Me preguntó si había hablado con Verónica pero nunca me desmintió nada. Me dijo que todo esto sabía que le iba a repercutir en su familia con sus hijos y públicamente. Y me contó lo de Burlando. No intentó frenarme, no me dijo que no haga el tema. Tengo 200 audios, pero no los voy a pasar”, explicó el conductor de LAM.

Luego agregó: "Yo creo que a Verónica lo que le duele es que Horacio le niegue cosas que ella leyó y vio. Ahí me parece que está el gran enojo de ella. "No me gusta que me traten de mentirosa", me dijo Verónica varias veces".

Por su parte Pía Shaw acotó. "A lo mejor ahora ella vio conversaciones que se dieron en la clínica, mientras estaba internado, y eso es natural que la enoje mucho", teniendo en cuenta que Soldato estuvo al pie del cañón cuidando a Cabak.