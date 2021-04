Horacio Cabak rompió el silencio tras ser acusado de infiel por su esposa

Este lunes, Ángel de Brito anunció la escandalosa separación de Horacio Cabak y su esposa, Verónica Soldato, luego de que ella descubriera una serie de mensajes en el celular de su marido que la llevaron a acusarlo de infiel.

Recuperado de su internación y ya de regreso en los medios, Cabak hizo su descargo en Polémica en el bar (América): "Mirá, yo nunca hablé de mi vida privada, nunca. No es que se habla, hay una situación compleja podríamos llegar a decir. No pienso hablar de mi vida privada, ni acá ni en ningún lado. No puedo decir absolutamente nada con respecto a lo que pasó hoy, las cosas que trascendieron...", comenzó el integrante del ciclo que conduce Mariano Iúdica.

"Yo vengo de una internación en la que mi familia sufrió mucho, lamento profundamente que por algunas cosas que trascendieron la estén pasando realmente muy mal tanto mi mujer como mis chicos. Profundamente lo lamento. Pero yo soy de la idea de que esas situaciones se resuelven lejos de los medios. No pienso hacer un solo comentario con respecto a lo que pudo haber pasado, a lo que pasó esta mañana", insistió el exmodelo.

Y finalizó: "Es probable que haya gente que no me crea absolutamente nada. Lamento profundamente que mi familia no la esté pasando bien por dimes y diretes. Y no voy a hablar más del tema. Yo puedo hablar de todos los temas, pero de esta situación no voy a hablar".

Cabak y Soldato se conocieron trabajando, cuando él tenía 24 años y empezaba a cambiar el rumbo de su carrera como modelo para incursionar en la conducción. El amor fue inmediato y al poco tiempo, se fueron a vivir juntos y tuvieron tres hijos.