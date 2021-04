Horacio Cabak, envuelto en un escándalo por infidelidad: su esposa lo mandó al frente

Hace unos días, Horacio Cabak celebró que le dieron el alta tras pasar varios días internado por un cuadro de neumonía derivada de su contagio de coronavirus. El conductor este lunes regresó al aire de su programa de radio, pero no tdas son buenas noticias en su vida personal.

Ángel de Brito arrancó Los ángeles de la mañana (El Trece) s con un “enigmático” sobre una famosa pareja separada por infidelidad. “Se viene una separación muy escandalosa en el mundo de la tele. La mujer de alguien muy famoso descubrió un celular, encontró un montón de pruebas de infidelidades y está llamando a un montón de gente del medio para que se sepa, para que se haga público”, anticipó el conductor.

Luego, avanzado el programa, el líder de LAM agregó: “El escándalo fue anoche. Me lo está contando ella. Me mandó audios, capturas, mensajes, me contó toda la historia durante el programa. Encontró más de una infidelidad en un celular. Él le dijo: ‘mirá tal cosa’ y ella empezó a buscar y encontró conversaciones con mujeres”.

De Brito finalmente reveló la bomba: “Están separados después de 27 años de matrimonio Vero Soldato y Horacio Cabak”. Tras el asombro de sus compañeras, el conductor leyó un mensaje de Soldato: “Estoy destrozada. Hay audios pidiendo una habitación en un hotel para ir con una fotógrafa. Estoy abrumada, no me lo esperaba. No sé cómo voy a seguir. Son 27 años de pareja”.