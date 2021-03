Tras su polémica renuncia, Rocío Oliva ya tiene reemplazante en Polémica en el bar

El domingo pasado trascendió la noticia de que Rocío Oliva dejaría su lugar como panelista en el legendario programa Polémica en el bar (América). Automáticamente, circuló la versión de que sería otra expareja de Diego Maradona quien ocuparía el lugar vacante, Verónica Ojeda.

Finalmente, la propia Oliva reapareció en este lunes en el ciclo conducido por Mariano Iúdida para dar los motivos de su renuncia. Y por otro lado, Mario Baudry, abogado y novio de Ojeda explicó por qué la mamá de Dieguito Fernando Maradona rechazó la idea de aceptar la oferta televisiva.

"La realidad es que me voy porque el 22 de marzo comienzo a estudiar periodismo deportivo en River Plate. Estudiar en club en el que me críe me motiva. Estoy pensando en proyectar y quiero hacerlo bien", enfatizó Rocío en su despedida del programa de canal América.

Este martes, en Intrusos (América), Evelyn von Brocke contó en Intrusos quién es la figura que ocupará el lugar de la futbolista. "Es Andrea Campbell. Desde hoy a la noche se va a sentar en Polémica. Va a ser la reemplazante. Va a ir dos veces por semana. Son sillas rotativas. Yo tengo confirmadísimo que va a ir dos veces por semana", contó la periodista.