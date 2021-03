Tras la propuesta de sumarse a Polémica en el Bar, revelan qué decidió Verónica Ojeda

Durante el fin de semana, se dio a conocer que Rocío Oliva había renunciado a su participación como panelista en el programa Polémica en el Bar. De hecho, la última novia que tuvo Diego Maradona reapareció este lunes en el legendario ciclo y explicó el motivo de su partida.

Frente a su baja, se empezó a barajar la posibilidad de que Verónica Ojeda, otra expareja del Diez, ocupara su lugar. Su incorporación apuntaba a seguir de cerca el tema de la muerte del ídolo del fútbol y además aprovechar la histórica rivalidad entre la saliente panelista y la madre de Dieguito Fernando.

Sin embargo, el abogado y novio de Ojeda, Mario Baudry, reveló que su pareja no tiene intenciones de trabajar en televisión por el momento. “Verónica tuvo varios ofrecimientos, pero por ahora no va a hacer nada, no va a tomar ninguno de estos proyectos televisivos porque primero está Dieguito Fernando”, le dijo el letrado al periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Recordemos que Oliva manifestó su deseo de estudiar periodismo deportivo, y empezará a cursar la semana próxima en un centro de estudios de River Plate, club del que es hincha y exfutbolista. La superposición de horarios fue lo que empujó a tomar su decisión de abandonar el ciclo del canal América.

“De una u otra forma me van a nombrar porque fui parte de la vida de Diego. Yo no reniego de eso, para nada. Depende de cuánto quieras involucrarte o no. Yo quiero hacer mi camino, Diego fue mi ex”, afirmó Rocío, dejando en claro que pretende desarrollar una carrera para hacerse valer más allá de su relación con el Diez.