Rocío Oliva reapareció en Polémica en Bar y explicó por qué decidió renunciar al programa

La repentina renuncia de Rocío Oliva al programa Polémica en el bar (América) desató todo tipo de versiones. Recordemos que la panelista se ausentó al mencionado ciclo durante algunos días, y todo coincidió con el fuerte cruce en vivo que tuvo con Claudia Villafañe. De hecho, según Gustavo Sofovich, productor del envío, Oliva se hizo a un lado por “todo lo que se viene” con relación a la causa que investiga la muerte de Diego Maradona.

Este lunes, Rocío decidió reaparecer en Polémica en el Bar para explicar la causa de su renuncia. “Para mí es muy importante aclarar por qué me voy, aunque ustedes ya lo saben pero quizá alguno de los chicos no y la gente tampoco. El 22 de marzo comienzo a estudiar la carrera de Periodismo Deportivo, que para mí es lo más importante", comenzó explicando Oliva.

Luego agregó: "Me encanta el deporte y la estudio en River, que es mi segunda casa. Ya presenté todos los papeles y estoy muy entusiasmada con eso. Porque sé que me va a servir para mi futuro. Y yo quiero seguir creciendo”.

Con respecto al abordaje que ella hace sobre todo lo vinculado a Diego Maradona, Rocío Oliva enfatizó: “Yo no puedo ser tan objetiva en el caso de Diego porque fue mi pareja siete años e, internamente, me pasan muchas cosas”.

Sin embargo, remarcó que el motivo de su renuncia a Polémica en el Bar no se relaciona con su situación con el ídolo del fútbol. “No tuvo nada que ver. El punto es que yo comienzo a estudiar periodismo deportivo. Ahora, si después le sumamos algunas cositas...Y sí”. A su vez, Oliva sostuvo que su cruce con Villafañe tampoco incidió en su decisión sino que los horarios de sus cursadas no le permiten seguir asistiendo al programa.