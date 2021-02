Con un atuendo hogareño, Dua Lipa presume su hermosura

Dua Lipa a lo largo de su carrera ha demostrado que es una de las cantantes más importantes del mundo y esto se debe a que es dueña de una voz sumamente cautivante y de un brillante talento. Esta gran combinación que posee hace que sea sinónimo de éxito indiscutido y que a diario siga cosechando seguidores en todas partes del planeta.

Actualmente, la bella morocha, está viviendo de un gran presente ya que la sigue rompiendo con su último disco de estudio "Future Nostalgia", que fue lanzado el año pasado, y que posee canciones como "Break My Heart" y "Don't Start Now" que están ocupando las principales listas de música del mundo.

En tanto que debido a este gran trabajo que realiza ha recibido varios premios y además muchos más de ellos pueden llegar el próximo domingo 14 de marzo cuando se entreguen los Grammy 2021. Dua Lipa tiene posee seis nominaciones entre las cuales se destacan "Álbum del año", "Canción del año", "Mejor grabación del año", entre otras.

Asimismo desde hace algunos días la intérprete de la canción "Don't start now", está promocionando en sus muros su nuevo trabajo discográfico, el mismo tiene que ver con una reedición el exitoso "Future Nostalgia" y se presenta como "Moonlight Edition". El mismo tiene como fecha de estreno, según confirmó ella misma, el próximo viernes 12 de febrero.

Por otra parte, la intérprete de "New rules" posee una gran popularidad en las redes sociales ya que sus seguidores reaccionan ante cada publicación de ella. Esta vez no fue la excepción ya que hace algunas horas atrás, Dua Lipa compartió en su perfil de Instagram, una serie imágenes de ella donde se la puede ver con un look hogareño demostrando la gran belleza natural que posee. Además esta publicación hasta el momento causó más de un millón de likes.