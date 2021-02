La nueva función de Netflix que estabas esperando y cómo activarla

Netflix, una de las plataformas por streaming más populares, presentó una nueva opción para las personas que siguen las recomendaciones del servicio. Se trata de "Descargas para ti", una opción que tiene como objetivo encontrar películas o series personalizadas para que disfrute cada usuario aunque no tengan conexión.



Esta nueva función permite descargar contenidos que recomiende Netflix automáticamente al celular y lo hace mediante el algoritmo. Según el historial de cada persona, la plataforma puede armar un perfil según los gustos de cada uno.



"Si te encantan las comedias, pero tienes un largo viaje en auto, o si no quieres perderte la última peli romántica, pero no tienes conexión a internet, nosotros te ayudamos a que siempre haya algo nuevo esperándote", anuncia el comunicado en su sitio web. Ya está disponible para Android a nivel global y pronto estará en iOS.

¿Cómo activar "Descargas para ti"?

Ingresar desde el celular a la pestaña descargas. Activar la opción "Descargas para ti". Elegir la cantidad de contenido que se quiere descargar en el celular y hacer clic en Activar. Hay espacios de 1GB, 3 GB y 5 GB. Mientras más espacio se asigne, más recomendaciones dará Netflix.

La últimas actualizaciones de Netflix

En el último tiempo, Netflix lanzó una serie de actualizaciones para optimizar su plataforma y competir contra otros gigantes como Amazon Prime Video, HBO Go y Disney Plus. Además, en poco tiempo llegará también Paramount Plus y HBO MAX (en reemplazo del anterior) con más contenidos originales.



Esto hizo que Netflix se renueve para no perder el primer puesto. Una función que integró hace pocos meses es ofrecer su contenido en formato de podcast: las películas y series se pueden escuchar como si fuese una radio y no aparece imágenes en la pantalla. Por la buena aceptación de los usuarios, la plataforma decidió conservar la actualización y hoy es un éxito, además de que ahorrar batería.



Otra función nueva es el temporizador. A la noche, hay personas que están cansadas, aún así se acuestan viendo su serie favorita. Para aquellos que no terminan sus capítulos porque se quedan dormidos, Netflix agregó la opción para que la pantalla se apagué cuando lo defina el usuario.



Solo se puede utilizar desde el celular y para activarlo hay que seguir estos pasos: