A tres meses de la muerte de Diego Maradona, el conmovedor mensaje de Dalma

Desde aquél 25 de noviembre, día en el que falleció Diego Maradona, su hija Dalma no puede ocultar su tristeza y, en esta oportunidad, al cumplirse tres meses de la muerte de su padre, decidió dedicarle un emotivo posteo en su cuenta de Instagram.

"Nunca voy a dejar de extrañarte! Me sobran fotos y momentos felices con vos! Algunos me los guardo para mi y otros los comparto con ustedes!", escribió junto a una imagen en la que se ve al Diez mirándola en medio de un montón de gente. Conmovida por este gesto, su hermana Gianinna le comentó la publicación: "LOS AMO FUERTE!".

Recordemos que este jueves salieron a la luz los escandalosos chats de los hijos del ex DT de la Selección, en los que conversaban sobre diferentes temas en un grupo de Whatsapp hasta que hubo un fuerte pelea. El conflicto comienza cuando las hijas de Claudia Villafañe se enteran por los medios de comunicación de que Jana con su abogado pidieron que se abra la sucesión el 3 de diciembre en Capital Federal.

“Creí que habíamos quedado que nos presentábamos todos juntos en el mismo lugar”, reclama Dalma. “Es que para Gustavo (su abogado) no se debía tramitar en San Isidro y quizás para los abogados de otros debería ser en otro lado. Por eso queríamos charlar antes de que cualquiera se presente”, dice Jana. Gianinna también le reclama: “A mí tampoco me dijiste que te ibas a presentar en Capital, dijimos que hablaran los abogados”.

El 4 de diciembre, Dalma vuelve a quejarse por la filtración de datos en los medios. "Tengo un montón de cosas como para que (Jorge) Rial tenga el audio que me mandó Morla, solo se lo reenvié a ustedes. No sé cuál es el fin pero me rompe mucho las pelotas que todo sea tan público cuando es algo privado.... Lamentablemente este grupo no va más. Es el único lugar donde estaba el audio. Nos comunicamos individualmente". Segundos más tarde, abandona el grupo de WhatsApp.