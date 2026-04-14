Comienza el segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona en San Isidro

El segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona empieza este martes en los Tribunales de San Isidro , tras la nulidad del primer proceso por el documental "Justicia Divina" protagonizado por la exjueza Julieta Makintach , las partes del caso manifestaron sus expectativas sobre la primera audiencia y la querella pidió que las defensas no realicen “planteos”.

La causa por el presunto homicidio simple con dolo eventual del astro iniciará de cero. El debate que determinará las supuestas responsabilidades de neurocirujano Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el enfermero Ricardo Omar Almirón; el coordinador Mariano Perroni; el médico clínico Pedro Di Spagna y la jefa de la internación domiciliaria de Diego, Nancy Edith Forlini.

Las audiencias se llevarán a cabo los martes y jueves de cada semana, entre las 10 y las 17, en el TOC N°7.

Mario Baudry, abogado y actual pareja de Verónica Ojeda, confirmó en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas que la exmujer de “Pelusa” concurrirá al juicio y expresó: “Esperaremos que sea todo muy tranquilo”.

El letrado consignó que “nosotros tenemos toda la prueba preparada hasta el último detalle” y reconoció que las defensas podrían realizar varios planteos al respecto, pero los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón “no le van a hacer lugar porque el Código Procesal Penal es muy claro”.

En este sentido, Félix Linfante, uno de los representantes legales de Jana, que también asistirá, deseó que “realmente se pueda avanzar”.

Fernando Burlando indicó que Claudia Villafañe, Dalma y Gianinna son otras de las familiares que presenciarán la primera jornada en la que se darán a conocer los lineamientos de apertura. “Estoy con expectativa de que arranque bien”, anheló el abogado de las hijas.

El fiscal Patricio Ferrari subrayó que “se deben superar las numerosas trabas y planteos que inició la defensa para llegar a un juicio eficaz y pronto”.

El representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que el objetivo es “impedir la impunidad de los responsables de la muerte de Diego Armando Maradona”.

Asimismo, Diego Olmedo, defensor del psicólogo Díaz, destacó: “Entiendo que va a ser más rápido y claro que el anterior”.

“Le pediré (a Díaz) que esté en bastantes audiencias”, añadió.

El año pasado un proyecto audiovisual se filmó en las instalaciones de los Tribunales, que contó con la participación de una de la entonces integrante del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 (TOC) de San Isidro.

La subrogante ofreció una entrevista en su despacho, caminó por los pasillos del lugar y se grabaron escenas de las audiencias en el interior de la sala.

Una cámara ingresó sin autorización al juicio, con el objetivo de documentar el proceso que llegaría a la verdad -o no- de lo que ocurrió con uno de los ídolos más populares de la Argentina.

El debate fue declarado nulo y se suspendió, mientras que el 18 de noviembre de 2025, en el Anexo de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, la destitución de la hija del juez Juan Makintach se votó por unanimidad al igual que la inhabilitación absoluta para ejercer cargos.