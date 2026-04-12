"Todo se fue de las manos": declaró la defensa de Agustina Cosachov en la previa del segundo juicio

Este martes 14 de abril comienza en San Isidro el nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.

La psiquiatra Agustina Cosachov volverá a estar en el banquillo de los acusados.

La búsqueda de justicia por la muerte del máximo ídolo del fútbol mundial entra en una etapa definitiva y sin precedentes. El Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro dará inicio este martes al segundo juicio oral, un proceso que vuelve a "foja cero" tras el escándalo que invalidó las audiencias previas.

El primer intento de debate oral colapsó debido a una serie de irregularidades que incluyeron la filmación clandestina de imágenes para el documental “Justicia divina”, impulsado por la exjueza Julieta Makintach. Ante la gravedad de los hechos, el tribunal decidió anular todo lo actuado, obligando a reiniciar el camino legal.

En esta nueva instancia, se prevé:

La declaración de más de 100 testigos .

La revisión integral de la prueba producida desde noviembre de 2020.

Un cronograma ajustado tras la postergación sufrida en marzo. maradona tomba malvinas (5).JPG ALF PONCE MERCADO / MDZ La defensa de Agustina Cosachov: "Todo se fue de las manos" En el banquillo de los acusados volverán a estar los siete profesionales de la salud, entre ellos la psiquiatra Agustina Cosachov. Su abogado defensor, Vadim Mischanchuk, expresó su incredulidad sobre el derrotero judicial en declaraciones a Radio con Vos.

“Lo que se vivió en ese juicio, en mis 26 años de dedicación en juicios orales, no lo viví nunca. No estamos preparados para la trascendencia que implica el apellido Maradona, todo se va de las manos”, sentenció el letrado, quien atribuyó el fracaso del proceso anterior a la magnitud de la figura de Diego, que "partió al medio a un tribunal".