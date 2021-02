El gesto de Gianinna Maradona con la novia del Kun Agüero que sorprendió a todos

Ya pasaron casi 10 años desde que Gianinna Maradona y Sergio Kun Agüero decidieron terminar su relación amorosa. Sin embargo, dado que ambos fueron padres de Benjamín, tuvieron que seguir manteniendo una buena relación.

En la actualidad, ambos parecen transitar un gran momento como ex pareja. Tal es así, que hasta parece ser que la hija de Claudia Villafañe logró entablar una excelente relación con Sofía Calzetti, la actual pareja del jugador del Manchester City. Así lo dejó en claro tras agradecerle a la modelo la organización del festejo de cumpleaños de su hijo, que lo hizo en Inglaterra, donde reside su padre.

“Qué lindo sos, por Dios. Primer cumple lejos de mamita... No me odies, ya paro. Sofi, genia total. Gracias por ocuparte y por sumar en la vida de Ben", expresó en un comentario de una foto que el propio Agüero publicó en Instagram con imágenes de la decoración. La respuesta de Calzetti no se hizo esperar: "De nada Giani, como siempre te digo es un placer".

Recordemos que a fines de enero, el ex jugador de Independiente había dado positivo de coronavirus. "Después de aislarme por contacto estrecho, un último test que me hicieron dio positivo de COVID 19. Estuve con algunos síntomas y sigo las indicaciones de los médicos para recuperarme. A seguir cuidándose", informó desde su cuenta de Twitter.

De inmediato, el alerta estuvo puesta en Benjamín, que se encuentra pasando unos días con su papá. Luego, la hermana de Dalma Maradona había confirmado que su hijo tenía coronavirus. "Vamos Benchuline de mi vida, ¡la vida consiste en nunca rendirse! Te amo y te extraño covidero". Hoy ambos ya se encuentran recuperados.