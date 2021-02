Nadie imaginó que el nombre que eligió Maluma para su nueva mascota sería tan polémico

El cantante Maluma una vez más revolucionó las redes sociales y esta vez no lo hizo con su carrera profesional. Cabe recordar que hace muy poco el artista colombiano sorprendió a sus millones de seguidores con el cambio de look que llevó sus pelos a un rosa chicle furioso, pero todo no quedó allí.



FUENTE: Instagram Maluma

Volvió a ser el centro de la polémica por el nombre que le eligió a su nueva mascota. Resulta que Maluma encontró en la playa a un cachorrito abandonado e inmediatamente subió un video en su Instagram personal bajo la leyenda: “Tenemos un nuevo cachorro, os presento a Lady Noriega”.



El nombre elegido no les causó mucha gracia a sus seguidores –incluida también la propia actriz Lady Noriega- quien a los pocos minutos demostró su malestar en un mensaje desde su propio Instagram:





“Maluma no sé qué me quisiste decir con esto!! Pero me dolió. Qué rico que tratáramos a nuestras mujeres con amor y respeto !! Después de todo fue una mujer quien te trajo al mundo y muchas te admiramos y seguimos, buena cosa sería ser un ejemplo positivo!! Te lo digo con cariño”.

Frente a dicho acontecimiento, muchos de los usuarios tomaron una postura posicionándose del lado de la actriz, defendiéndola. Otros, más fanáticos del cantante, argumentaron comentarios de apoyo como:



“Uno le pone a los animalitos que más quiere nombres de personajes que admiramos, de pronto no lo hizo de mala fe” y “no hay por qué tomárselo así cuando no ha dicho nada malo de nadie”.



Una polémica que trajo idas y vueltas en los seguidores de ambos artistas. Sin embargo, aún se espera que el propio Maluma responda algo a la publicación de la mismísima Lady Noriega. Sin embargo, no se lo ve muy preocupado. Maluma continuó con su actividad normal en redes sociales y se enfocó en seguir profundizando su transformación hacia un ícono de la moda masculina.



FUENTE: Instagram Maluma

No sumó comentarios sobre el nombre de su mascota, pero sí mostró sus looks para Premio Lo Nuestro 2021 invitando a los fans a participar y opinar sobre cuál es el preferido.

¿Qué crees? ¿Es un gesto de admiración que una mascota lleve tu nombre o una ofensa? Al parecer, en el mundo del espectáculo todo es mucho más revolucionario y susceptible.