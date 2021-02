¡Conmovedor! A que no te imaginabas que Maluma había empezado su carrera así

Maluma es uno de los cantantes más populares del momento y ya colaboró con grandes estrellas como Ricky Martin, Thalía, Carlos Vives y Shakira. Pero lo que pocos saben es que su carrera no inició como cantante, sino que comenzó vendiendo sándwiches y escribiendo cartas de amor.

La estrella de Medellín, Colombia, se llama José Luis Londoño Arias y adoptó el nombre artístico Maluma uniendo los nombres de su madre, padre y hermana: Marlli, Luis y Manuela. Antes de saltar a la fama, el joven de 27 años vendía sándwiches en el recreo de la secundaria para ayudar a sus padres con los gastos del hogar.

Pero ya de chico se caracterizó como poeta al escribir cartas de amor. "Mis amigos, cuando se peleaban con sus novias, me decían que los ayudara a escribir sus cartas de reconciliación, y ahí fue donde me di cuenta de que tenía un don para la composición y escribí mucha música", contó a la revista Estilo DF.



Y siguió: "Ya luego me metí al estudio de grabación y decidí hacer realidad mi sueño. Escribir es algo genético, mis papás no son escritores, pero son personas que cargan grandes sentimientos, y cuando los cargas definitivamente puedes hacer poesía, cartas o música. Me gusta contarle a la gente mis propias historias".

Su primera oportunidad en la música se la dio su tío al permitirle grabar un tema en un estudio profesional. "Me acuerdo de hace 8 años, cuando fui a hacer una entrevista en una estación de radio X en Colombia, me cerraron las puertas, aparte de eso, no creían en mí y muchos decían que no iba a llegar a ningún lado", recordó.

La llegada del éxito

Maluma debutó en 2010 con la canción "Pierde el control" y en un año después, sin firmar con una una discográfica, lanzó por su cuenta el sencillo "Farandulera". De esta manera, llegó a la fama en Colombia y captó la atención de Sony Music, con quien firmó un contrato ese mismo año.

Así fue como el éxito del cantante se fue esparciendo por todo América Latina y su disco "Magia" de 2012 fue certificado oro por vender más de 10 mil copias. Su desembarco en Estados Unidos ocurrió en 2013 con el álbum "La Temperatura" y estuvo primero en las 40 posiciones de la lista Billboard.



A partir de ese momento la historia es conocida: fue nominado al Grammy Latino en categoría mejor nuevo arista, candidato a mejor artista latinoamericano centro en los MTV Europe Music Awards e hizo colaboraciones con grandes artistas del rubro.



¿Te imaginabas que tu ídolo pop había comenzado así? Sigue leyendo esta nota para descubrir de qué se trata el "fenómeno Maluma" luego de que la estrella posara para la tapa de la revista Elle, siendo el primer hombre en hacerlo.