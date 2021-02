¡Se hartó! Salma Hayek le contestó a los que dicen que "se casó por dinero"

Desde el 14 de febrero de 2009, la actriz mexicana Salma Hayek está casada con el multimillonario François-Henri Pinault. Desde entonces, Hayek siempre tiene que estar saliendo a responder los rumores de las “malas lenguas” que piensan que su matrimonio fue por interés.

Cabe recordar que el filántropo y rico empresario era un total desconocido en el mundo del espectáculo hasta que contrajo matrimonio con la actriz mexicana. Es interesante aclarar que regularmente ambos roban las miradas de todo el mundo cada vez que pisan la alfombra roja.

De parte del empresario, se conoce que es CEO y presidente del grupo de moda de lujo Kering como también presidente de la compañía Groupe Artémis. Viene de una familia francesa muy prominente y es padre de 4 hijos.

Uno de los motivos por el que Pinault es billonario, es que esta detrás de las grandes marcas como Gucci, Bottega Veneta, Yves Saint Laurent, Brioni, Alexander McQueen, Boucheron y Pomellato, entre otras.

También, se dio a conocer que el padre de François es considerado una de las personas más ricas del mundo al punto de llegar a estar en el puesto 23 en el índice de multimillonarios de Bloomberg.

"Se casó por dinero": Salma responde sin pelos en la lengua

Pero claro, ¿qué tiene que ver toda la familia millonaria y la historia que hay detrás de su marido con los motivos por los que la juzgan a Salma Hayek de haberse casado por interés? Cansada de estar saliendo siempre a desmentir rumores que la acusan -después de más de una década de estar casados-, la actriz en un podcast reveló una sorprendente respuesta a todos aquellos malintencionados comentarios.

Queda claro que Salma tuvo que aprender con los años a darle una respuesta a todos aquellos que siempre la acusan de ser una interesada. Así fue que el pasado 15 de febrero la actriz participó en el podcast Armchair Expert y compartió bastante de su vida profesional y privada.

En medio de toda la charla, el presentador Dax Shepard le pidió permiso para hablar de su marido Pinault anticipando: "Qué agradable, divertido, generoso, buen chico y cálido (es)", antes de terminar de halagarlo también dijo que era "súper sexy" y luego con toda honestidad le preguntó:

"Voy a ser honesto, no sabía quién era, solo escuché o tal vez leí un titular (que decía) que te habías casado con un tipo realmente rico. Yo estaba como: 'Oh, está bien, se casó con un tipo rico, tal vez por eso se casó con él, no lo sé" y en respuesta, Salma sin pelos en la lengua, con mucho amor y cansada hasta el hartazgo le contestó:

"Las imágenes no pueden acercarse a la magia que hay en él. Me ha hecho convertirme en una persona mucho mejor y crecer de una manera tan buena y saludable". Pero no fue solo eso. Recordando las críticas de siempre dijo:

"Y, ya sabes, cuando me casé con él, todo el mundo dijo: 'Oh, es un matrimonio arreglado, ella se casó con él por dinero'. Yo estaba como: 'Sí, lo que sea, perra. Piensa lo que quieras'". Agregó: "15 años juntos y estamos muy enamorados. Ni siquiera me ofendo, digo: 'Sí, lo que sea'".