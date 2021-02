Filtran que Jorge Rial no quería renunciar a Intrusos: los motivos de su salida

La decisión de Jorge Rial de abandonar la conducción de Intrusos generó gran repercusión en todos los medios. Luego de 20 años al frente del programa de chimentos, el periodista realizó un inesperado giro en su carrera y encarará TV Nostra, un nuevo ciclo nocturno por la pantalla de América.

Pero ahora surgen versiones que indicarían que el conductor no estaba tan convencido de abandonar el programa. "Son 20 años y creo que a todo el mundo le viene bien un cambio. Sé que él no se quería ir, que quería tratar de mantener los dos programas o ver cómo se podía hacer", contó Laura Ubfal en Los ángeles de la mañana.

"¿Fue decisión del canal?", indagó Ángel de Brito. "No de Liliana Parodi (gerenta de programación de América), pero Vila le dijo esto en una charla. Yo creo que hace tres o cuatro años que ya Jorge tenía la decisión tomada, esto no es algo nuevo. Rial no tenía muchas ganas de irse. Nunca está seguro, viste que nunca sabés con qué te puede ir bien y con qué no. Tenés que ir a competir en las grandes ligas que es la noche”, respondió la periodista.

Enterado de las declaraciones de Ubfal, Rial salió a responderle con los tapones de punta: "Hay que reconocerle a Laura Ubfal su vocación por errarle siempre a la información. Es la Pipita Higuaín del periodismo. Esta es una muestra. Nunca estuvo en mi cabeza los dos programas. Igual me divierte verla comerse todas las operetas", escribió el periodista en su cuenta de Twitter.

Recordemos que TV Nostra será un ciclo nocturno de actualidad, política, espectáculos. El equipo que acompañará a Rial en esta nueva aventura televisiva es de primera linea.

Fue el sitio Teleshow quien publicó en exclusiva los nombres: Marina Calabró, quien de esta manera regresa a América como figura femenina destacada del nuevo programa; Ricardo Canaletti, el experimentado periodista de policiales; y Diego Ramos, el actor que hoy se desempeña como colaborador de Verónica Lozano en Carta por Lozano en Telefe.