Este será el gran equipo que acompañará a Jorge Rial en TV Nostra

Jorge Rial decidió abandonar Intrusos, después de 20 años en la conducción del programa de chimentos, y desembarcar en el prime time de América.

El 3 de febrero, Jorge se sentó por última vez en el estudio y frente a sus ex compañeros el periodista comentó: "Venía necesitando un cambio y un desafío. Sentía que marcaba tarjeta y facturaba, y no está bien para mí ni para el programa eso. No este último año. No me voy porque me haya peleado con nadie".

Ese día contó que iba a conducir TV Nostra, un ciclo nocturno de actualidad, política, espectáculos y un equipo, que en ese momento, estaba armando.

Ahora, el sitio Teleshow publicó en exclusiva los nombres de las personas que acompañarán a Rial. Marina Calabró, quien de esta manera regresa a América como figura femenina destacada del nuevo programa.

El segundo integrante será Ricardo Canaletti, el experimentado periodista de policiales.

Finalmente, la tercera pata será Diego Ramos, el actor que desde hace unos años ha participado en la televisión como panelista o conductor y que hoy se desempeña como colaborador de Verónica Lozano en Carta por Lozano en Telefe.

De esta manera, Rial eligió un grupo ecléctico para que lo acompañe en este programa en el cual como él adelantó, "nos vamos a reír de los políticos, no con los políticos además queremos hablar de actualidad, de política. Creo que la opinión del periodista está sobrevalorada por el periodista pero desvalorizada por la sociedad. Va a haber una sección que se va a llamar ‘politucedes’, porque está plagado y al político no hay nada peor que ponerlo delante de un espejo. Vamos a mostrar lo que pasa todo el día, con una mirada irónica y humorística, sin hacer antipolítica, lo más importante es la democracia", dijo Rial en su paso por Intrusos.

Recordemos que el nuevo programa llegaría a la pantalla de América en la última semana de marzo o en la primera de abril, en el horario de las 21 horas hasta las 22:30.