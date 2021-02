Al sol y en bikini: Danna Paola dejó ver uno de sus tatuajes

La talentosa cantante y actriz, Danna Paola, disfrutó del sol, de la pileta y del verano junto a su grupo de amigos. “Cuando calienta el sooooool... ☀️andamos muuuuuuuy tranqui 😎 just friends and fun please” escribió la ex protagonista de “Élite” en su posteo de Instagram.

Este relajante momento que decidió compartir Danna a sus casi 30 millones de seguidores en la plataforma Instagram, se da luego de una extensa entrevista con el conductor Yordi Rosado para su canal de YouTube. En la misma la oriunda de Ciudad de México realizó duras confesiones sobre su vida amorosa y de una angustiante situación cuando la drogaron en Madrid.

“Quien diga que no le han roto el corazón, no ha vivido, amiga date cuenta. Soy una persona súper enamoradiza, yo de verdad para el amor soy la más cursi, la más intensa, la más romántica, pero me han jodido tanto, por tantos años, o sea tuve una relación de seis años, otra de dos y la última no sé cuánto duró porque nunca empezó. Básicamente siempre fui yo la que dio más en todo, siempre soy yo la que da más de lo que recibe a cambio” indicó Danna Paola.

“Mi primera relación fue un fail total. Horrible, lo pasé muy mal, sí el primer amor es bonito, pero lo pasé fatal, acabó muy mal, pero me liberé, fueron seis años” indicó Paola sobre su relación amorosa con Eleazar Gómez hace ya varios años, y en el que se especula, hubo violencia física.

Por último, la colega de Sebastián Yatra relató una triste vivencia durante el periodo de grabación del éxito de Netflix “Élite” en Madrid. El hecho se dio en un restaurant donde la actriz de 25 años se encontraba junto a un amigo. Esa noche conocieron a dos latinoamericanos con los que entablaron una amena conversación. Los sujetos aprovecharon el momento en que el amigo de Danna fue al baño para insertarle droga en el vaso a la celebridad. “De repente me dice (uno de los hombres), ‘¿este era tu vaso no?’, y empiezo a platicar con él e inmediatamente me empecé a sentir mal, me empecé a marear, me empezó a dar sueño y dije me tengo que ir, estos ‘weyes’ empezaron a quererse sobrepasar de la situación” expresó la latina. Por suerte el accionar no paso a mayores y ella pudo volver a su departamento con ayuda de su amigo proveniente de México.