Sentada en la piscina: Ivana Nadal se cubrió solo con sus manos

Ivana Nadal continua compartiendo imágenes en su cuenta de Instagram de sus vacaciones en Brasil y México. En esta oportunidad, desde un lujoso hotel en Tulúm, la modelo posó super provocativa sin la pieza de arriba de su traje de baño y dejó impactado a sus millones de seguidores.

"Wild, free & fearless" (salvaje, libre y valiente) comentó junto a una galería de fotos en la que se mostró con una diminuta bikini. Rápidamente, la publicación superó los 128 mil "me gusta" en cuestión de horas.

Recordemos que la modelo protagonizó varios momentos polémicos tras un repentino camino espiritual. Desde sus redes sociales intenta ayudar a los demás compartiendo videos para "vivir mejor".

Esta actitud le valió en reiteradas oportunidades muchas críticas, dado que se involucró con temas sensibles como la muerte, la depresión y las enfermedades, entre otros tópicos que la llevaron a ser un blanco para los haters.

Pese a esto, su última repercusión mediática fue por otro motivo. La morocha relató a través de sus redes sociales como efectivos policiales abrieron su valija en un aeropuerto de México tras descubrir un elemento que les llamó la atención, cuando el equipaje pasó por el escáner: allí le encontraron un picador de marihuana. Motivo por el cual fue indagada por las autoridades de la Dirección General de Aduanas.

"Sabíamos que esto era una aventura y que queríamos recorrer el mundo", comenzó su relato la actriz que contó su experiencia. "No es la idea que nos pare la cana, que me rompan la valija, que perdamos un vuelo por la fiebre amarilla, que es algo re vintage, pensé que no pasaba más", amplió en su descargo.

"Nos paró la Aduana porque tenía un picador. ¿No te parece re dramático? No tenía faso, tenía un picador, dos tubitos y mil encendedores. ¡Déjense de joder!", finalizó.